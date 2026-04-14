26年春の11インチ iPad Air Wi-Fiが初登場、26年3月に売れたタブレット端末TOP10

実売データ

2026/04/14 18:00

　「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、タブレット端末（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）

2位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(3rd)（アップル）

3位　11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(3rd)（アップル）

4位　LAVIE Tab T11N（T1175/LA）（NEC）

5位　LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）（NEC）

6位　11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）

7位　ASUS Chromebook CM30 Detachable（CM3001DM2A-R70006）（ASUS）

8位　iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）

9位　Chromebook Duet Gen 9（83HH000UJP）（レノボ・ジャパン）

10位　LAVIE Tab T8（T0855/KAS）（NEC）
 
11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(3rd)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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