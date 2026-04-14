26年春の11インチ iPad Air Wi-Fiが初登場、26年3月に売れたタブレット端末TOP10

11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(3rd)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、タブレット端末（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）2位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(3rd)（アップル）3位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(3rd)（アップル）4位 LAVIE Tab T11N（T1175/LA）（NEC）5位 LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）（NEC）6位 11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）7位 ASUS Chromebook CM30 Detachable（CM3001DM2A-R70006）（ASUS）8位 iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）9位 Chromebook Duet Gen 9（83HH000UJP）（レノボ・ジャパン）10位 LAVIE Tab T8（T0855/KAS）（NEC）