11インチiPadブルーが連続首位！　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2026/4/11

実売データ

2026/04/11 12:00

　「BCNランキング」2026年3月30日～4月5日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）

2位　11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）

3位　11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）

4位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンク
MD4E4J/A（アップル）

5位　Chromebook Duet Gen 9
83HH000UJP（レノボ・ジャパン）

6位　LAVIE Tab T11N ルナグレー
T1175/LAS（NEC）

7位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MH304J/A（アップル）

8位　ASUS Chromebook CM30 Detachable
CM3001DM2A-R70006（ASUS）

9位　11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MH354J/A（アップル）

10位　LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）
 
11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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