「Galaxy S26」が初TOP10入り、26年3月に売れたAndroidスマートフォンTOP10

Galaxy S26

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 9a（Google）2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）3位 AQUOS wish5（シャープ）4位 Galaxy S26（SAMSUNG）5位 A5 5G（OPPO）6位 arrows We2（FCNT）7位 AQUOS sense10（シャープ）8位 Reno13 A（OPPO）9位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）10位 Xperia 10 VII（ソニー）26年3月のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 9a」が首位を獲得した。25年10月から6カ月連続の1位と、半年にわたって好調な推移を続けている。4月14日に後継機種である「Pixel 10a」の発売が控えており、次月以降はランキングにも変化が起きそうだ。SAMSUNGが3月に発売した新機種「Galaxy S26」は4位にランクイン。前月は旧モデルの「Galaxy S25」が4位にランクインしており、入れ替わる形で初TOP10入りとなった。OPPO「Reno13 A」は前月11位から3ランクアップし、8位に浮上した。TOP10入りは25年8月以来、7カ月ぶりとなる。