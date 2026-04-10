「Galaxy S26」が初TOP10入り、26年3月に売れたAndroidスマートフォンTOP10

「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 9a（Google）
2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish5（シャープ）
4位 Galaxy S26（SAMSUNG）
5位 A5 5G（OPPO）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 AQUOS sense10（シャープ）
8位 Reno13 A（OPPO）
9位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
10位 Xperia 10 VII（ソニー）
26年3月のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 9a」が首位を獲得した。25年10月から6カ月連続の1位と、半年にわたって好調な推移を続けている。4月14日に後継機種である「Pixel 10a」の発売が控えており、次月以降はランキングにも変化が起きそうだ。
SAMSUNGが3月に発売した新機種「Galaxy S26」は4位にランクイン。前月は旧モデルの「Galaxy S25」が4位にランクインしており、入れ替わる形で初TOP10入りとなった。
OPPO「Reno13 A」は前月11位から3ランクアップし、8位に浮上した。TOP10入りは25年8月以来、7カ月ぶりとなる。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 9a（Google）
2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish5（シャープ）
4位 Galaxy S26（SAMSUNG）
5位 A5 5G（OPPO）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 AQUOS sense10（シャープ）
8位 Reno13 A（OPPO）
9位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
10位 Xperia 10 VII（ソニー）
26年3月のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 9a」が首位を獲得した。25年10月から6カ月連続の1位と、半年にわたって好調な推移を続けている。4月14日に後継機種である「Pixel 10a」の発売が控えており、次月以降はランキングにも変化が起きそうだ。
SAMSUNGが3月に発売した新機種「Galaxy S26」は4位にランクイン。前月は旧モデルの「Galaxy S25」が4位にランクインしており、入れ替わる形で初TOP10入りとなった。
OPPO「Reno13 A」は前月11位から3ランクアップし、8位に浮上した。TOP10入りは25年8月以来、7カ月ぶりとなる。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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