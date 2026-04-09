ソニー「BDZ-FBW2200」が好調！　4Kレコーダー人気ランキングTOP10　2026/4/9

BDZ-FBW2200





＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月30日～4月5日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）2位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）3位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T303（パナソニック）4位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T205（パナソニック）5位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）6位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4TS204S（パナソニック）7位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T403（パナソニック）8位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T405（パナソニック）9位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C40GT3（シャープ）10位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T305（パナソニック）