「Galaxy A25 5G」ケースが売れてる！　スマホケース人気ランキングTOP10　2026/4/8

Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース

TPU 耐衝撃吸収 クリア 1.3mm ストラップホール

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月23日～29日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy A25 5G ケース カバー ソフトケース TPU 耐衝撃吸収 クリア 1.3mm ストラップホール8719GA25TPCL（テレホンリース）2位 iPhone 16e ZEROSHOCK ケースPM-A25SZEROBK（エレコム）3位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケースPM-G253HVCKCR（エレコム）4位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）5位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック41-182875（Hamee）6位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリアTR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）7位 iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラックPM-A25STSLFCBK（エレコム）8位 耐衝撃ケース(Apple iPhone 16e)PDA-IPH028CL（サンワサプライ）9位 Galaxy A25 5G用Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / クリアRT-GA25PFC2/CM（レイ・アウト）10位 Google Pixel 9a ハイブリッドケースPM-P251HVCKCR（エレコム）