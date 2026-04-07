アイリスオーヤマが売れてる！　LED電球 人気ランキングTOP10　2026/4/7

ECOHiLUX

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月23日～29日の日次集計データによると、LED電球の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 ECOHiLUXLDA7L-G-6T62P（アイリスオーヤマ）2位 一般電球形 60W形相当 配光角300° E26口金 電球色LDT7L-G/S/60V1（NVC Lighting Japan）3位 LED電球LDA7L-G/K60V1（NVC Lighting Japan）4位 ECOHiLUXLDA7N-G-6T62P（アイリスオーヤマ）5位 LED電球LDA7D-G/K60V1（NVC Lighting Japan）6位 LED電球LDA8L-G/60V1（NVC Lighting Japan）7位 LED de QLDT7L-G IG92（オーム電機）8位 ECOHiLUXLDA7L-G-E17-6T62P（アイリスオーヤマ）9位 ボール電球形 60W形相当 配光角200° 外径95mm 電球色LDG6L-G/60V1（NVC Lighting Japan）10位 LED電球LDA7D-G/60V1（NVC Lighting Japan）