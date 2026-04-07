アイリスオーヤマが売れてる！　LED電球 人気ランキングTOP10　2026/4/7

実売データ

2026/04/07 12:00

　「BCNランキング」2026年3月23日～29日の日次集計データによると、LED電球の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ECOHiLUX
LDA7L-G-6T62P（アイリスオーヤマ）

2位　一般電球形 60W形相当 配光角300° E26口金 電球色
LDT7L-G/S/60V1（NVC Lighting Japan）

3位　LED電球
LDA7L-G/K60V1（NVC Lighting Japan）

4位　ECOHiLUX
LDA7N-G-6T62P（アイリスオーヤマ）

5位　LED電球
LDA7D-G/K60V1（NVC Lighting Japan）

6位　LED電球
LDA8L-G/60V1（NVC Lighting Japan）

7位　LED de Q
LDT7L-G IG92（オーム電機）

8位　ECOHiLUX
LDA7L-G-E17-6T62P（アイリスオーヤマ）

9位　ボール電球形 60W形相当 配光角200° 外径95mm 電球色
LDG6L-G/60V1（NVC Lighting Japan）

10位　LED電球
LDA7D-G/60V1（NVC Lighting Japan）
 
ECOHiLUX


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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