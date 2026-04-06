バッファローが売れてる！　無線LANルーター人気ランキングTOP10　2026/4/6

Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター

2882+688Mbps AirStation ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月23日～29日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラックWSR3600BE4P-BK（バッファロー）2位 Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラックWSR-1500AX2L（バッファロー）3位 Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ホワイトWSR3600BE4P-WH（バッファロー）4位 Archer BE3600Archer BE3600（TP-Link）5位 Archer AX3000Archer AX3000（TP-Link）6位 Wi-Fi 6 1201+574Mbps 1GルーターWRC-X1800GS2-B（エレコム）7位 Wi-Fi 6 1201+300Mbps 1GルーターWRC-X1500GS2-B（エレコム）8位 Wi-Fi 6 2402+574Mbps 1GルーターWRC-X3000GS4-B（エレコム）9位 Archer BE7200Archer BE7200（TP-Link）10位 Archer BE5000Archer BE5000（TP-Link）