DENON「DHT-S218」が強い！ ホームシアターシステム人気ランキングTOP10 2026/3/30
実売データ
2026/03/30 12:00
「BCNランキング」2026年3月16日～22日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）
2位 レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）
3位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
4位 レグザサウンドシステム
TS216G（TVS REGZA）
5位 サウンドバー
HT-A8000（ソニー）
6位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
7位 レグザサウンドシステム
RA-B500（TVS REGZA）
8位 シアターサウンドシステム
HS2000N（Hisense）
9位 Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE）
10位 JBL Bar 300MK2
JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）
2位 レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）
3位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
4位 レグザサウンドシステム
TS216G（TVS REGZA）
5位 サウンドバー
HT-A8000（ソニー）
6位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
7位 レグザサウンドシステム
RA-B500（TVS REGZA）
8位 シアターサウンドシステム
HS2000N（Hisense）
9位 Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE）
10位 JBL Bar 300MK2
JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。