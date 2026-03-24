名古屋圏でGalaxy A25 5Gが売れてる！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/3/24

実売データ

2026/03/24 07:30

　「BCNランキング」2026年3月9日～15日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

2位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

2位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

5位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

6位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

7位　Galaxy A25 5G(Y!mobile)（SAMSUNG）

8位　Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）

9位　らくらくスマートフォン F-53E（FCNT）

10位　A5 5G(au)（OPPO）
 
Galaxy A25 5G SC-53F


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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