エレコムが上位3位を独占！ スマホケース人気ランキングTOP10 2026/3/18
実売データ
2026/03/18 12:00
「BCNランキング」2026年3月2日～8日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16e ZEROSHOCK ケース
PM-A25SZEROBK（エレコム）
2位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
3位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用
P-WPSB04WH（エレコム）
4位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
5位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
6位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
7位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
8位 iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25ATSLFCBK（エレコム）
9位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
10位 arrows We用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット レッド
RT-ARWELC1/R（レイ・アウト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 16e ZEROSHOCK ケース
PM-A25SZEROBK（エレコム）
2位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
3位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用
P-WPSB04WH（エレコム）
4位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
5位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
6位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
7位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
8位 iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25ATSLFCBK（エレコム）
9位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
10位 arrows We用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット レッド
RT-ARWELC1/R（レイ・アウト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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