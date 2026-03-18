エレコムが上位3位を独占！　スマホケース人気ランキングTOP10　2026/3/18

iPhone 16e ZEROSHOCK ケース

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月2日～8日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 16e ZEROSHOCK ケースPM-A25SZEROBK（エレコム）2位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリアPM-A22SHVCKCR（エレコム）3位 スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用P-WPSB04WH（エレコム）4位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケースTR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）5位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリアPM-A25AHVCKCR（エレコム）6位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付PM-A25AUCTCR（エレコム）7位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック41-182875（Hamee）8位 iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラックPM-A25ATSLFCBK（エレコム）9位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリアTR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）10位 arrows We用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット レッドRT-ARWELC1/R（レイ・アウト）