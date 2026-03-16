NEC「LAVIE A23」が1～3位を独占！　デスクトップPC人気ランキングTOP10　2026/3/16

実売データ

2026/03/16 12:00

　「BCNランキング」2026年3月2日～8日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE A23
A2355/JAB（NEC）

2位　LAVIE A23
A2355/LAB（NEC）

3位　LAVIE A23
A2375/LAB（NEC）

4位　HP All-in-One 24-cr2000
BD5A6PA-AAAB（HP）

5位　LAVIE A27
A2795/LAB（NEC）

6位　HP All-in-One 24-cr2000
BD5A7PA-AAAB（HP）

7位　iMac Apple M4 シルバー
MWUC3J/A（アップル）

8位　Mac mini Apple M4
MU9D3J/A（アップル）

9位　LAVIE A27
A2795/JAB（NEC）

10位　GMKtec NucBox K11
GMK-K11-32/1T-W11Pro(8945HS)（Shenzhen GMK Technology）
 
LAVIE A23（A2355/JAB）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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