Xiaomi「REDMI Buds 8 Lite」浮上！ 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2026/3/16
実売データ
2026/03/16 07:30
「BCNランキング」2026年3月2日～8日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
6位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
7位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
8位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
9位 REDMI Buds 8 Lite Blue
M2539E1 Blue（Xiaomi）
10位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
6位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
7位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
8位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
9位 REDMI Buds 8 Lite Blue
M2539E1 Blue（Xiaomi）
10位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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