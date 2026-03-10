11インチiPad Pro（25年秋モデル）が初TOP10入り、26年2月に売れたタブレット端末TOP10

11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB(6th)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）2位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)（アップル）3位 LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）（NEC）4位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(2nd)（アップル）5位 iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）6位 LAVIE Tab T8（T0855/KAS）（NEC）7位 LAVIE Tab T11N（T1175/LA）（NEC）8位 LAVIE Tab T10（T1055/KAS）（NEC）9位 Redmi Pad 2 6GB+128GB（Xiaomi）10位 11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB(6th)（アップル）26年2月のタブレット端末（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「11インチiPad Wi-Fi 128GB」が首位を獲得した。25年3月から12カ月連続で1位をキープしている。2位は「11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)」がランクイン。前月4位から2ランクアップし、NEC「LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）」を逆転した。アップルの1位・2位独占は2カ月ぶり。前月11位だったアップル「11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB(6th)」は、1ランクアップで10位に浮上した。同製品はM5チップを搭載した25年10月発売のモデルで、これまでの最高位が11位。TOP10入りは初めてとなる。