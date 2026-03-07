iPhone 17が4カ月連続首位、26年2月に売れたスマートフォンTOP10

iPhone 17

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、スマートフォンシリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 17（アップル）2位 iPhone 16e（アップル）3位 iPhone 16（アップル）4位 Pixel 9a（Google）5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）6位 iPhone 17 Pro（アップル）7位 AQUOS wish5（シャープ）8位 Galaxy S25（SAMSUNG）9位 arrows We2（FCNT）10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）26年2月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が4カ月連続の首位を獲得した。2位に「iPhone 16e」、3位に「iPhone 16」がランクイン。同社のTOP3独占は25年9月から6カ月連続となった。上位10製品の顔ぶれは前月から変化がなく、ほぼ固定化された状態が続いている。来月以降、アップルが3月11日に発売する新機種「iPhone 17e」や、3月12日発売のSAMSUNGの「Galaxy S26」シリーズなどの登場が、ランキングにどのような影響をもたらすのか注目だ。