iPhone 17が4カ月連続首位、26年2月に売れたスマートフォンTOP10

「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、スマートフォンシリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 17 Pro（アップル）
7位 AQUOS wish5（シャープ）
8位 Galaxy S25（SAMSUNG）
9位 arrows We2（FCNT）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
26年2月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が4カ月連続の首位を獲得した。2位に「iPhone 16e」、3位に「iPhone 16」がランクイン。同社のTOP3独占は25年9月から6カ月連続となった。
上位10製品の顔ぶれは前月から変化がなく、ほぼ固定化された状態が続いている。来月以降、アップルが3月11日に発売する新機種「iPhone 17e」や、3月12日発売のSAMSUNGの「Galaxy S26」シリーズなどの登場が、ランキングにどのような影響をもたらすのか注目だ。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 17 Pro（アップル）
7位 AQUOS wish5（シャープ）
8位 Galaxy S25（SAMSUNG）
9位 arrows We2（FCNT）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
26年2月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が4カ月連続の首位を獲得した。2位に「iPhone 16e」、3位に「iPhone 16」がランクイン。同社のTOP3独占は25年9月から6カ月連続となった。
上位10製品の顔ぶれは前月から変化がなく、ほぼ固定化された状態が続いている。来月以降、アップルが3月11日に発売する新機種「iPhone 17e」や、3月12日発売のSAMSUNGの「Galaxy S26」シリーズなどの登場が、ランキングにどのような影響をもたらすのか注目だ。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。