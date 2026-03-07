LAVIE Tab Liteが3位をキープ！　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2026/3/7

「BCNランキング」2026年2月23日～3月1日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）
2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）
3位 LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）
4位 LAVIE Tab T8
T0855/KAS（NEC）
5位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）
6位 LAVIE Tab T10
T1055/KAS（NEC）
7位 Lenovo Tab
ZAEH0063JP（レノボ・ジャパン）
8位 ASUS Chromebook CM30 Detachable
CM3001DM2A-R70006（ASUS）
9位 LAVIE Tab T11N ルナグレー
T1175/LAS（NEC）
10位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB パープル
MCA04J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。