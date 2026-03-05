  • ホーム
  • 「Pixel」「Galaxy」「AQUOS」の競争激化！　東京圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2026/3/5

2026/03/05 07:30

　「BCNランキング」2026年2月23日～3月1日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

2位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

3位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

4位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

5位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

6位　A5 5G(au)（OPPO）

7位　arrows We2 F-52E（FCNT）

8位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

9位　Galaxy S25 SC-51F（SAMSUNG）

10位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
 
Pixel 9a 128GB(au)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
