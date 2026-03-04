前週と変わらずJBL Flip 6が首位！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/3/4

実売データ

2026/03/04 12:00

　「BCNランキング」2026年2月16日～22日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　Xiaomi Sound Pocket Black
MDZ-37-DB Black（Xiaomi）

3位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

4位　Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）

4位　MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）

6位　SoundCore ブラック
A3102016（Anker）

7位　Aurex テレビ用スピーカー(ワイヤレス)
AX-WST21(W)（東芝ライフスタイル）

8位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）

9位　ULT POWER SOUND ULT FIELD 5 ブラック
SRS-ULT50(B)（ソニー）

10位　JBL Partybox Encore Essential
JBLPBENCOREESSJN（ハーマンインターナショナル）
 
JBL Flip 6 ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

