DENON「DHT-S218」が好調！　ホームシアターシステム人気ランキングTOP10　2026/3/3

実売データ

2026/03/03 12:00

　「BCNランキング」2026年2月16日～22日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）

2位　サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）

3位　レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）

4位　サウンドバー
HT-A8000（ソニー）

5位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

6位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

7位　レグザサウンドシステム
RA-B500（TVS REGZA）

8位　JBL Bar 300MK2
JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）

8位　Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE）

10位　DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ハーマンインターナショナル）
 
DENON デュアルサブウーファー内蔵
Dolby Atmosサウンドバー「DHT-S218(K)」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
