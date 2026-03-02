「HP AIO 24-cr2000」が浮上！　デスクトップPC人気ランキングTOP10　2026/3/2

2026/03/02 12:00

　「BCNランキング」2026年2月16日～22日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Mac mini Apple M4
MU9D3J/A（アップル）

2位　LAVIE A23
A2355/JAB（NEC）

3位　HP All-in-One 24-cr2000
BD5A6PA-AAAB（HP）

4位　ASUS V400 AiO (V440VAK)
V440VAK-WPC125W（ASUS）

4位　Mac mini Apple M4
MCYT4J/A（アップル）

6位　LAVIE A27
A2795/JAB（NEC）

7位　LAVIE A23
A2355/LAB（NEC）

8位　LAVIE A27
A2795/LAB（NEC）

9位　GMKtec NucBox G10
GMK-G10-16/512-W11Pro(3500U)（Shenzhen GMK Technology）

9位　iMac Apple M4 シルバー
MWUC3J/A（アップル）

9位　Mac mini Apple M4 Pro
MCX44J/A（アップル）
 
HP All-in-One 24-cr2000


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
