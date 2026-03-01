大阪圏でPixel 9aが首位奪還！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/3/1

Pixel 9a 128GB(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月16日～22日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）3位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）4位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）5位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）6位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）7位 AQUOS wish5（シャープ）8位 A5 5G(au)（OPPO）9位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）10位 arrows We2 F-52E（FCNT）