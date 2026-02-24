DENON「DHT-S218」が強い！　ホームシアターシステム人気ランキングTOP10　2026/2/24

実売データ

2026/02/24 12:00

　「BCNランキング」2026年2月9日～15日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）

2位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

3位　レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）

3位　Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE）

5位　サウンドバー
HT-A8000（ソニー）

6位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

7位　サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）

8位　サウンドバー
HT-B600（ソニー）

9位　レグザサウンドシステム
TS216G（TVS REGZA）

9位　JBL Bar 300MK2
JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
 
DENON デュアルサブウーファー内蔵
Dolby Atmosサウンドバー「DHT-S218(K)」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク