デスクトップPC人気ランキングTOP10　2026/2/16

「BCNランキング」2026年2月2日～8日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Mac mini Apple M4
MU9D3J/A（アップル）
2位 LAVIE A23
A2355/JAB（NEC）
3位 Mac mini Apple M4
MCYT4J/A（アップル）
4位 Mac mini Apple M4
MU9E3J/A（アップル）
5位 LAVIE A27
A2795/JAB（NEC）
6位 GMKtec NucBox G10
GMK-G10-16/512-W11Pro(3500U)（Shenzhen GMK Technology）
7位 Mac mini Apple M4 Pro
MCX44J/A（アップル）
8位 HP All-in-One 24-cr2000
BD5A6PA-AAAB（HP）
9位 ASUS V400 AiO (V440VAK)
V440VAK-WPC125W（ASUS）
10位 iMac Apple M4 シルバー
MWUC3J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Mac mini Apple M4
MU9D3J/A（アップル）
2位 LAVIE A23
A2355/JAB（NEC）
3位 Mac mini Apple M4
MCYT4J/A（アップル）
4位 Mac mini Apple M4
MU9E3J/A（アップル）
5位 LAVIE A27
A2795/JAB（NEC）
6位 GMKtec NucBox G10
GMK-G10-16/512-W11Pro(3500U)（Shenzhen GMK Technology）
7位 Mac mini Apple M4 Pro
MCX44J/A（アップル）
8位 HP All-in-One 24-cr2000
BD5A6PA-AAAB（HP）
9位 ASUS V400 AiO (V440VAK)
V440VAK-WPC125W（ASUS）
10位 iMac Apple M4 シルバー
MWUC3J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。