LAVIE Tab Lite上昇　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2026/2/14

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月2日～8日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）3位 LAVIE Tab LiteTL103/KAL（NEC）4位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンクMD4E4J/A（アップル）5位 LAVIE Tab T10T1055/KAS（NEC）6位 LAVIE Tab T8T0855/KAS（NEC）7位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイMC9W4J/A（アップル）8位 LAVIE Tab T11N ルナグレーT1175/LAS（NEC）9位 iPad mini Wi-Fi 128GB スペースグレイMXN63J/A（アップル）10位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイMCA14J/A（アップル）