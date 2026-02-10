DENON「DHT-S218」が売れてる！　ホームシアターシステム人気ランキングTOP10　2026/2/10

DHT-S218(K)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月26日～2月1日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby AtmosサウンドバーDHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）2位 サウンドバー ブラックSR-C20A(B)（ヤマハ）3位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby AtmosサウンドバーDHT-S217(K)（ハーマンインターナショナル）3位 レグザサウンドシステムRA-B100（TVS REGZA）5位 サウンドバーHT-A3000（ソニー）6位 JBL BAR 1000JBLBAR1000PROBLKJN（ハーマンインターナショナル）7位 Bose TV SpeakerBOSE TV SPEAKER（BOSE）8位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバーDHT-S517(K)（ハーマンインターナショナル）9位 JBL Bar 300MK2JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）10位 サウンドバーSR-B30A(B)（ヤマハ）