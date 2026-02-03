名古屋圏で売れてるのはPixel 9a　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/2/3

実売データ

2026/02/03 07:30

「BCNランキング」2026年1月19日～25日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

2位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

5位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

6位　らくらくスマートフォン F-53E（FCNT）

7位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

8位　Galaxy A25 5G(Y!mobile)（SAMSUNG）

8位　Pixel 9a 128GB(UQ mobile)（Google）

10位　A5 5G(au)（OPPO）
 
Pixel 9a 128GB(au)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク