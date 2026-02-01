iPhone 16が好調！　170g以下スマホ人気ランキングTOP10　2026/2/1

iPhone 16 128GB(SoftBank)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月19日～25日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）2位 iPhone 16 128GB(au)（アップル）3位 iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）4位 iPhone 16 256GB(NTT docomo)（アップル）5位 iPhone 16 256GB(au)（アップル）6位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）7位 iPhone 16 256GB(SoftBank)（アップル）8位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）9位 iPhone SE 128GB(au)(3rd)（アップル）10位 Xperia 10 VI SOG14（ソニー）