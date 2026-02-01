iPhone 16が好調！　170g以下スマホ人気ランキングTOP10　2026/2/1

実売データ

2026/02/01 09:00

　「BCNランキング」2026年1月19日～25日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）

2位　iPhone 16 128GB(au)（アップル）

3位　iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）

4位　iPhone 16 256GB(NTT docomo)（アップル）

5位　iPhone 16 256GB(au)（アップル）

6位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）

7位　iPhone 16 256GB(SoftBank)（アップル）

8位　Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）

9位　iPhone SE 128GB(au)(3rd)（アップル）

10位　Xperia 10 VI SOG14（ソニー）
 
iPhone 16 128GB(SoftBank)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
