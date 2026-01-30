4T-C55GQ3が連続首位！　有機ELテレビ人気ランキングTOP10　2026/1/30

「BCNランキング」2026年1月19日～25日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）
2位 REGZA
55X8900N（TVS REGZA）
3位 AQUOS OLED
4T-C48GQ3（シャープ）
4位 VIERA
TV-55Z90B（パナソニック）
5位 VIERA
TV-48Z90B（パナソニック）
6位 VIERA
TV-55Z95B（パナソニック）
7位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
7位 VIERA
TV-65Z95B（パナソニック）
9位 BRAVIA 8
K-55XR80（ソニー）
9位 REGZA
48X8900R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
