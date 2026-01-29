PIXPRO FZ55 ブラックが好調！　コンデジ人気ランキングTOP10　2026/1/29

PIXPRO FZ55 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月19日～25日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位 PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）3位 PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）4位 PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）5位 instax mini Evo Browninstax mini Evo Brown（富士フイルム）6位 PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）7位 instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）8位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラックTG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）9位 PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）10位 OM SYSTEM Tough TG-7 レッドTG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）