DIGAとAQUOSの競争激化！　4Kレコーダー人気ランキングTOP10　2026/1/25

2026/01/25 12:00

　「BCNランキング」2026年1月12日～18日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204S（パナソニック）

2位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）

3位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）

4位　4K REGZAブルーレイ
DBR-4KZ400（TVS REGZA）

5位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）

6位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）

7位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）

7位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）

9位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）

10位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
