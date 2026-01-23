2025年に売れたPCゲーム（パッケージ版）TOP10、ドラゴンクエストXが2年連続首位

ドラゴンクエストX オンライン

オールインワンパッケージ version 1-7

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、PCゲームの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7（スクウェア・エニックス）2位 Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC（マイクロソフト）3位 ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン（スクウェア・エニックス）4位 ToHeart プレミアムエディション（AQUAPLUS）5位 anemoi 初回限定版（ビジュアルアーツ）6位 爆発的1480シリーズ ベストセレクション 100万人のための3D麻雀（アンバランス）7位 Summer Pockets REFLECTION BLUE（ビジュアルアーツ）8位 Winning Post 10 2025（コーエーテクモゲームス）9位 100万人のためのお得セット 3D囲碁・将棋・麻雀（アンバランス）10位 おかゆにゅーーむ! 完全生産限定版（エンターグラム）