2025年に売れた外付SSD TOP10、サンディスクの1TB SSDが首位

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE61-1T00-J25（SanDisk）
2位 SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）
3位 Extreme Portable SSD 2TB
SDSSDE61-2T00-J25（SanDisk）
4位 Portable SSD T7 1TB
MU-PC1T0T(2024)（SAMSUNG）
5位 Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J26（SanDisk）
6位 外付けポータブルSSD 250GB/シルバー
ESD-EPA0250GSV（エレコム）
7位 SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）
8位 ESD310 128GB
TS128GESD310C（トランセンドジャパン）
9位 SSD-SCHU3A 1TB
SSD-SCH1.0U3-BA（バッファロー）
10位 Portable SSD 2TB
SDSSDE30-2T00-J26（SanDisk）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。