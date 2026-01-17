2025年に売れたモバイルバッテリーTOP10、AnkerがTOP3独占

実売データ

2026/01/17 18:00

　「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）

2位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）

3位　PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）

4位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）

5位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）

6位　PowerCore III 10000 ブラック
A1247N12（Anker）

7位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）

8位　5V/3A出力 モバイルバッテリー(10000mAh/15W/CX1+AX1) ホワイト
DE-C38-10000WH（エレコム）

9位　USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CE5000WH（マクセル）

10位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイト
DE-C37-5000WH（エレコム）
 
Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports)
ホワイト

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
