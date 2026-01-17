JBL Flip 6が首位！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/1/17

実売データ

2026/01/17 12:00

　「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　Portable Wireless Speaker SOUND BUMP ミッドナイトブルー
SP-S15BTB（RADIUS）

4位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

5位　Soundcore Motion 100 スペースグレー
A3133N11（Anker）

6位　Smaly AIR mini SPEAKER グリーン
YNG-AIR1(GR)（NAKAGAMI）

7位　JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）

8位　JBL GO 4 ファンキーブラック
JBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）

9位　デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）

10位　JBL CHARGE5 グレー
JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）
 
JBL Flip 6 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
