JBL Flip 6が首位！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/1/17

JBL Flip 6 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）3位 Portable Wireless Speaker SOUND BUMP ミッドナイトブルーSP-S15BTB（RADIUS）4位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）5位 Soundcore Motion 100 スペースグレーA3133N11（Anker）6位 Smaly AIR mini SPEAKER グリーンYNG-AIR1(GR)（NAKAGAMI）7位 JBL CHARGE5 ブルーJBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）8位 JBL GO 4 ファンキーブラックJBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）9位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイトAT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）10位 JBL CHARGE5 グレーJBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）