iPhone 17が好調！　スマホ（シリーズ別）人気ランキングTOP10　2026/1/15

iPhone 17

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 17（アップル）2位 iPhone 16e（アップル）3位 iPhone 16（アップル）4位 Pixel 9a（Google）5位 iPhone 17 Pro（アップル）6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位 AQUOS wish5（シャープ）8位 moto g05（Motorola Mobility）9位 Galaxy S25（SAMSUNG）10位 arrows We2（FCNT）