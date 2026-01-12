LAVIE Tab Liteが浮上！　タブレット人気ランキングTOP10　2026/1/12

LAVIE Tab Lite

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月29日～2026年1月4日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位 LAVIE Tab LiteTL103/KAL（NEC）3位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）4位 LAVIE Tab T8T0855/KAS（NEC）5位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンクMD4E4J/A（アップル）6位 LAVIE Tab T11N ルナグレーT1175/LAS（NEC）7位 LAVIE Tab T10T1055/KAS（NEC）8位 LUCA Tablet TE10D1M64 グレーTE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）9位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエローMD4D4J/A（アップル）10位 LAVIE Tab T11T1175/JAS（NEC）