2025年に売れたミラーレス一眼（シリーズ別）TOP10、キヤノンがソニーを逆転して首位

EOS R50

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EOS R50（キヤノン）2位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）3位 EOS R10（キヤノン）4位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）5位 α6400（ソニー）6位 Z50 II（ニコン）7位 FUJIFILM X-M5（富士フイルム）8位 α7C II（ソニー）9位 OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）10位 Z 30（ニコン）2025年のミラーレス一眼（シリーズ別）売れ筋ランキングは、キヤノン「EOS R50」が年間首位を獲得した。同製品は発売年の23年に年間3位、24年に年間2位を獲得。発売3年目にして年間首位に輝いた。2位にはソニー「VLOGCAM ZV-E10 II」がランクイン。24年の年間1位だった「VLOGCAM ZV-E10」の後継機種で、ZV-E10同様に好調な売上高を記録したが、首位の「EOS R50」に1.3ポイント及ばず、2位となった。ニコンが24年12月に発売した新製品「Z50 II」は6位に登場。「Z50」の後継機で約5年ぶりの新モデルだ。新たなエントリー層向け製品として、安定した販売台数を維持した。7位には富士フイルム「FUJIFILM X-M5」がランクインした。24年11月発売の新製品で、年間を通してTOP20を維持。同社製品は直近3年の間、年間TOP10入りを逃しており、久々のランクインとなった。