2025年に売れた完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）TOP10、第2世代AirPods Proが2年連続の年間首位

MagSafe充電ケース(USB-C)付き

AirPods Pro 第2世代

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro 第2世代（MTJV3J/A）（アップル）2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）3位 AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）4位 AirPods 4MXP63J/A（アップル）5位 Soundcore P40iA3955N（Anker）6位 Soundcore P30iA3959N（Anker）7位 ワイヤレスステレオヘッドセットWF-C510（ソニー）8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットWF-1000XM5（ソニー）9位 Victor ワイヤレスイヤホンHA-A6T（JVCケンウッド）10位 INZONE BudsWF-G700N（ソニー）2025年の完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップルのAirPodsシリーズがTOP4を独占した。そんなAirPods同士の上位争いを制し、年間首位となったのは「MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro 第2世代（MTJV3J/A）」だった。同製品は25年1月から8月までの8カ月間連続で月間首位を獲得。こうした好調な売れ行きにより、2年連続で年間1位の座に就いた。25年9月発売の最新シリーズ「AirPods Pro 3（MFHP4J/A）」は3位にランクインした。首位の「MTJV3J/A」と入れ替わるようにして9月から12月まで4カ月間にわたって月間首位を維持。僅か4カ月足らずで年間TOP3入りを果たした。26年も高い人気が続くとみられ、次の年間首位筆頭候補といえるだろう。アップルのAirPodsシリーズに次ぐ売上高を記録したのはAnkerの「Soundcore P40i（A3955N）」と「Soundcore P30i（A3959N）」だった。それぞれ5位と6位にランクイン。平均単価は「P40i」が約6600円、「P30i」が約4800円と低価格ながら、ノイズキャンセリングや外音取り込み機能、大容量バッテリーなどを備えている高コスパな点が多くのエントリー層を取り込んだと考えられる。10位にランクインしたのはソニーが展開するゲーミングデバイスブランド「INZONE」の「INZONE Buds（WF-G700N）」。上位10製品で唯一のゲーミングモデルだ。PlayStationブランドを擁するソニーらしく、ゲーミングの分野でも存在感を示している。