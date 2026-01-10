「Smaly Air Mini SP Green」が首位！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/1/10

Smaly AIR mini SPEAKER グリーン

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月29日～2026年1月4日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Smaly AIR mini SPEAKER グリーンYNG-AIR1(GR)（NAKAGAMI）2位 Soundcore Motion 100 スペースグレーA3133N11（Anker）3位 SoundCore ブラックA3102016（Anker）4位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）5位 Smaly AIR mini SPEAKER ホワイトYNG-AIR1(WH)（NAKAGAMI）6位 Smaly AIR mini SPEAKER パープルYNG-AIR1(PL)（NAKAGAMI）7位 JBL GO 3 ブラックJBLGO3BLK（ハーマンインターナショナル）8位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイトAT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）9位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）10位 JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）