「Smaly Air Mini SP Green」が首位！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2026/1/10
実売データ
2026/01/10 12:00
「BCNランキング」2025年12月29日～2026年1月4日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Smaly AIR mini SPEAKER グリーン
YNG-AIR1(GR)（NAKAGAMI）
2位 Soundcore Motion 100 スペースグレー
A3133N11（Anker）
3位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
4位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
5位 Smaly AIR mini SPEAKER ホワイト
YNG-AIR1(WH)（NAKAGAMI）
6位 Smaly AIR mini SPEAKER パープル
YNG-AIR1(PL)（NAKAGAMI）
7位 JBL GO 3 ブラック
JBLGO3BLK（ハーマンインターナショナル）
8位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）
9位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
10位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Smaly AIR mini SPEAKER グリーン
YNG-AIR1(GR)（NAKAGAMI）
2位 Soundcore Motion 100 スペースグレー
A3133N11（Anker）
3位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
4位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
5位 Smaly AIR mini SPEAKER ホワイト
YNG-AIR1(WH)（NAKAGAMI）
6位 Smaly AIR mini SPEAKER パープル
YNG-AIR1(PL)（NAKAGAMI）
7位 JBL GO 3 ブラック
JBLGO3BLK（ハーマンインターナショナル）
8位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）
9位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
10位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。