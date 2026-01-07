JBL Flip 6が連続首位！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/1/7

JBL Flip 6 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月22日～28日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）3位 JBL GO 4 ブルーJBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）4位 JBL GO 4 ホワイトJBLGO4WHT（ハーマンインターナショナル）5位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB100(B)（ソニー）6位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）7位 JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）8位 JBL GO 4 ファンキーブラックJBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）9位 JBL GO 4 スクワッドJBLGO4SQUAD（ハーマンインターナショナル）10位 JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）