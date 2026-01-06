instax mini Evo Brownが売れてる！　コンデジ人気ランキングTOP10　2026/1/6

instax mini Evo Brown

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月22日～28日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 instax mini Evo Browninstax mini Evo Brown（富士フイルム）2位 instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）3位 PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）4位 PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）5位 PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）6位 PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）7位 PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）8位 きょうはなに撮る? アンパンマンキッズカメラキョウハナニトル? アンパンマンキッズカメラ（アガツマ）9位 デジタルカメラ ブラックKC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）10位 IXY 650 m シルバーIXY650M(SL)（キヤノン）