Anker「Power Bank」が売れてる！　モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2026/1/5

Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports)

ホワイト

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月15日～21日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイトA1388N21（Anker）2位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラックA1388N11（Anker）3位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラックDE-C44-10000BK（エレコム）4位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)DE-C44-10000WF（エレコム）5位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルーDE-C44-10000BU（エレコム）6位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ピンクDE-C44-10000PN（エレコム）7位 乾電池式モバイルバッテリーBH-BZ40K（パナソニック）8位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラックA1653N11（Anker）9位 PowerCore 10000 PD 25WA1246N11（Anker）10位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイトA1653N21（Anker）