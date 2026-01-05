ZDR055が好調！　ドラレコ人気ランキングTOP10　2026/1/5

2026/01/05 12:00

　「BCNランキング」2025年12月15日～21日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ドライブレコーダー
ZDR055（コムテック）

2位　ドライブレコーダー
ZDR065（コムテック）

3位　ドライブレコーダー
HDR003（コムテック）

4位　ドライブレコーダー
ZDR043（コムテック）

5位　ドライブレコーダー
HDR204G（コムテック）

6位　ドライブレコーダー
ZDR018（コムテック）

7位　ドライブレコーダー
ZDR027（コムテック）

8位　ドライブレコーダー
ZDR048（コムテック）

9位　前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー
DRV-MR480（JVCケンウッド）

10位　デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
DRV-EM4800（JVCケンウッド）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
