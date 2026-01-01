  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 「スプラ3 ホリヘッドセット」が首位！　ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10　2026/1/1

「スプラ3 ホリヘッドセット」が首位！　ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10　2026/1/1

実売データ

2026/01/01 07:30

　「BCNランキング」2025年12月15日～21日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　スプラトゥーン3 ホリ ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch
NSW-406（ホリ）

2位　INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）

3位　G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）

4位　Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）

5位　G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）

6位　G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431（ロジクール）

7位　Razer BlackShark V2 X White
RZ04-03240700-R3M1（Razer）

8位　G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset Black
G321-BK（ロジクール）

9位　INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）

10位　PRO X Gaming Headset
G-PHS-003（ロジクール）
 
スプラトゥーン3 ホリ ゲーミングヘッドセット スタンダード
for Nintendo Switch

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク