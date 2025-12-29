GXT720 ブラックが売れてる！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/12/29

実売データ

2025/12/29 12:00

　「BCNランキング」2025年12月15日～21日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）

2位　RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）

3位　Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

5位　Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）

6位　Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

7位　Wolf レッド
AKR-WOLF-RED（AKRacing）

8位　OVERTURE ブラック
AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）

9位　Pro-X V2 レッド
AKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）

9位　Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition
RZ38-05310400-R3UA（Razer）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
