instax mini Evoが連続首位！　コンデジ人気ランキングTOP10　2025/12/25

instax mini Evo Black

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月15日～21日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）2位 PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）3位 PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）4位 instax mini Evo Browninstax mini Evo Brown（富士フイルム）5位 OM SYSTEM Tough TG-7 レッドTG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）6位 PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）7位 PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）8位 PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）9位 きょうはなに撮る? アンパンマンキッズカメラキョウハナニトル? アンパンマンキッズカメラ（アガツマ）10位 instax mini Evo GENTLE ROSEinstax mini Evo GENTLE ROSE（富士フイルム）