P-45が連続首位！　2025年11月の電子ピアノ人気ランキングTOP10　2025/12/23

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年11月の月次集計データによると、電子ピアノの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 P-45P-45（ヤマハ）2位 P-225 ブラックP-225B（ヤマハ）3位 ARIUS ニューダークローズウッド調仕上げYDP-165R（ヤマハ）4位 ARIUS ホワイトアッシュ調YDP-165WA（ヤマハ）5位 Privia ブラックPX-S1100BK（カシオ）6位 GO:PIANO88GO:PIANO88（Roland）7位 CN201 プレミアムライトオーク調仕上げCN201LO（河合楽器）8位 ARIUS ブラックウッド調仕上げYDP-165B（ヤマハ）9位 P-225 ホワイトP-225WH（ヤマハ）10位 ARIUS ホワイトアッシュ調仕上げYDP-S35WA（ヤマハ）