INZONE Buds ホワイトが好調！　ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10　2025/12/22

INZONE Buds ホワイト

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）2位 INZONE Buds ブラックWF-G700N(B)（ソニー）3位 Razer BlackShark V2 X WhiteRZ04-03240700-R3M1（Razer）4位 スプラトゥーン3 ホリ ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo SwitchNSW-406（ホリ）5位 G733 LIGHTSPEED Wireless RGB Gaming Headset ブラックG733-BKn（ロジクール）6位 G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset BlackG321-BK（ロジクール）7位 G431 7.1 Surround Gaming HeadsetG431（ロジクール）8位 Razer BlackShark V2 X BlackRZ04-03240100-R3M1（Razer）9位 G333 Gaming Earphones ブラックG333-BK（ロジクール）10位 INZONE H9 II ブラックWH-G910N(B)（ソニー）