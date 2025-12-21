RX680が連続首位！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/12/21

RX680 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）2位 GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）3位 Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）4位 Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）5位 Pro-X V2 オレンジAKR-PRO-X/ORANGE/V2（AKRacing）6位 Iskur V2 X Zenless Zone Zero EditionRZ38-05310400-R3UA（Razer）7位 Pro-X V2 ホワイトAKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）8位 極坐 V2 グレイAKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）9位 Pro-X V2 ブルーAKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）10位 T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - CharcoalCF-9010057-WW（Corsair）10位 本田翼 監修オリジナルカラーモデル ハイタイプAKR-TSUBASA/HONDA/HIGH（AKRacing）