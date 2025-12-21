RX680が連続首位！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/12/21

「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）
2位 GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）
3位 Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）
4位 Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）
5位 Pro-X V2 オレンジ
AKR-PRO-X/ORANGE/V2（AKRacing）
6位 Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition
RZ38-05310400-R3UA（Razer）
7位 Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）
8位 極坐 V2 グレイ
AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）
9位 Pro-X V2 ブルー
AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）
10位 T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal
CF-9010057-WW（Corsair）
10位 本田翼 監修オリジナルカラーモデル ハイタイプ
AKR-TSUBASA/HONDA/HIGH（AKRacing）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
