RX680が連続首位！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/12/21

2025/12/21 17:00

　「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）

2位　GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）

3位　Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

4位　Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

5位　Pro-X V2 オレンジ
AKR-PRO-X/ORANGE/V2（AKRacing）

6位　Iskur V2 X Zenless Zone Zero Edition
RZ38-05310400-R3UA（Razer）

7位　Pro-X V2 ホワイト
AKR-PRO-X/WHITE/V2（AKRacing）

8位　極坐 V2 グレイ
AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）

9位　Pro-X V2 ブルー
AKR-PRO-X/BLUE/V2（AKRacing）

10位　T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal
CF-9010057-WW（Corsair）

10位　本田翼 監修オリジナルカラーモデル ハイタイプ
AKR-TSUBASA/HONDA/HIGH（AKRacing）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
