JBL Flip 6が首位に！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2025/12/20
実売データ
2025/12/20 12:00
「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
4位 SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代) ブラック
SOUNDLINK MICRO PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ﾌﾞﾗｯｸ（BOSE）
5位 JBL GO 4 ブルー
JBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）
6位 SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代) ブルーダスク
SOUNDLINK MICRO PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ﾌﾞﾙｰﾀﾞｽｸ（BOSE）
7位 JBL GO 4 ファンキーブラック
JBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）
8位 JBL Flip 6 ブルー
JBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）
9位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
10位 JBL GO 4 ホワイト
JBLGO4WHT（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。