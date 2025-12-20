JBL Flip 6が首位に！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/12/20

実売データ

2025/12/20 12:00

　「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

4位　SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代) ブラック
SOUNDLINK MICRO PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ﾌﾞﾗｯｸ（BOSE）

5位　JBL GO 4 ブルー
JBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）

6位　SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代) ブルーダスク
SOUNDLINK MICRO PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ﾌﾞﾙｰﾀﾞｽｸ（BOSE）

7位　JBL GO 4 ファンキーブラック
JBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）

8位　JBL Flip 6 ブルー
JBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）

9位　Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）

10位　JBL GO 4 ホワイト
JBLGO4WHT（ハーマンインターナショナル）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
