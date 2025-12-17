Power Bankが売れてる！　モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2025/12/17

Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラックA1388N11（Anker）2位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイトA1388N21（Anker）3位 コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX1) ホワイトDE-C46L-10000WH（エレコム）4位 コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX1) ブラックDE-C46L-10000BK（エレコム）5位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラックDE-C44-10000BK（エレコム）6位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)DE-C44-10000WF（エレコム）7位 コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX1) パープルDE-C46L-10000PU（エレコム）8位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルーDE-C44-10000BU（エレコム）9位 PowerCore III 10000 ブラックA1247N12（Anker）10位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) パープルA1388NV1（Anker）